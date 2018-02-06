Обвиняемый в коррупции заместитель волостного старейшины по-прежнему занимает свой пост

Согласно предъявленному обвинению, в 2016 году предприятие, связанное с Каазиком, продало другому предприятию недвижимость стоимостью в 870 000 евро, находящуюся в Тырванди волости Юленурме. Эту недвижимость OÜ H.H.Kaasik купило годом ранее за 18 000 евро. Цена была связана с проводимой волостью на данной территории детальной планировкой. Таким образом, Каазик как заместитель старейшины был связан с производством по детальной планировке и имел экономический интерес. Как чиновник он мог влиять на происходящее и принимаемые решения.

Вчера Каазик предстал перед судом, но судебный процесс был перенесен на две недели из-за болезни прокурора.

В результате прошедшей осенью административной реформы произошло слияние волостей Юленурме и Камбья. В новообразованной волости Камбья Каазик продолжил работу на посту заместителя старейшины. «Я не являюсь членом волостного правления, я лишь чиновник», - заявил вчера Каазик на выходе из здания суда.

Представитель оппозиции волостного собрания Камбья Анти Кальвет (СДПЭ) считает, что Каазик должен покинуть занимаемый им пост из-за предъявленных обвинений.

Также Кальвет недоволен тем, что предъявленные прокуратурой обвинения не заинтересовали внутренний контроль.

Волостной старейшина Камбья Айвар Алексеев отметил, что хоть работа Каазика на посту заместителя старейшины вызывает некоторые конфликты, в то же время Каазик не имеет влияния на работу волостной управы. «Он занимается хозяйственными и административными вопросами», - уточнил Алексеев.

Также Алексеев подчеркнул, что суд еще не вынес приговор по делу Каазика. «Я считаю, что в нашей стране должна действовать презумпция невиновности», - добавил он.