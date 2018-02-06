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Число российских туристов выросло почти на 20 процентов

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ФОТО: Sander Ilvest

Услугами эстонских предприятий по гостиничному размещению в 2017 году воспользовались свыше 3,5 млн иностранных и внутренних туристов, что на 7% больше, чем годом ранее. Увеличилось количество как иностранных, так и внутренних туристов.

Такие данные во вторник, 6 февраля, обнародовал Департамент статистики, отметив, что число внутренних туристов составило в 2017 году 1,39 млн человек - это на 9% больше, чем годом ранее, пишет rus.err.ee.

Число зарубежных туристов выросло на 5%, превысив отметку в 2,15 млн человек. 42% останавливавшихся на ночлег иностранных туристов приехали из Финляндии.

Туристический поток из России вырос на на 18,7% (всего Эстонию в прошлом году посетили 238 972 российских туриста - это почти на 38 тысяч человек больше, чем в 2016 году).

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