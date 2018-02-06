Число российских туристов выросло почти на 20 процентов

Такие данные во вторник, 6 февраля, обнародовал Департамент статистики, отметив, что число внутренних туристов составило в 2017 году 1,39 млн человек - это на 9% больше, чем годом ранее, пишет rus.err.ee.

Число зарубежных туристов выросло на 5%, превысив отметку в 2,15 млн человек. 42% останавливавшихся на ночлег иностранных туристов приехали из Финляндии.