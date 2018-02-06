Галерея: уютная и светлая квартира в Кристийне

Двухкомнатная квартира площадью 48,1 м² находится на третьем этаже сталинского трехэтажного дома в тихом и зеленом районе Кристийне.

Благодаря высоким потолкам и большим окнам квартира просторная и светлая. На полу - оригинальный дубовый паркет, обработанный специальным маслом. Хотя в доме есть центральное отопление, на кухне сохранена дровяная плита в рабочем состоянии. Всегда приятно посидеть у живого огня, а также она незаменима в межсезонье.

В квартире в 2009 году сделан капитальный ремонт. Стены оштукатурены и покрашены, полностью обновлена электропроводка, проложены новые водяные и канализационные трубы.

Большая кухня с встроенной мебелью и интегрированной техникой: газовая варочная керамическая панель, электрическая духовка, посудомоечная машина и холодильник.

Ванная комната с современным душем отделана кафелем, сделан подогрев пола. В прихожей и спальне вместительные шкафы-купе. Можно купить квартиру с мебелью.