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Галерея: уютная и светлая квартира в Кристийне

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Буквально на днях квартира была забронирована, но так как подобных объектов на наших порталах немного, предлагаем посмотреть фото: скромно, стильно и достойно. По-другому и не скажешь.

Двухкомнатная квартира площадью 48,1 м² находится на третьем этаже сталинского трехэтажного дома в тихом и зеленом районе Кристийне. 

Благодаря высоким потолкам и большим окнам квартира просторная и светлая. На полу - оригинальный дубовый паркет, обработанный специальным маслом. Хотя в доме есть центральное отопление, на кухне сохранена дровяная плита в рабочем состоянии. Всегда приятно посидеть у живого огня, а также она незаменима в межсезонье.

В квартире в 2009 году сделан капитальный ремонт. Стены оштукатурены и покрашены, полностью обновлена электропроводка, проложены новые водяные и канализационные трубы.

Большая кухня с встроенной мебелью и интегрированной техникой: газовая варочная керамическая панель, электрическая духовка, посудомоечная машина и холодильник.

Ванная комната с современным душем отделана кафелем, сделан подогрев пола. В прихожей и спальне вместительные шкафы-купе. Можно купить квартиру с мебелью.

Редкое и красивое предложение! Посмотрите ФОТО.

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