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В Лондоне продается дом шириной два метра

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ФОТО: скриншот с сайта realty.mail.ru

В лондонском районе Баттерси на продажу выставили трехэтажный дом шириной 2,3 метра, сообщил Realty.mail.ru со ссылкой на сайт британской газеты Daily Mirror.

Здание продается за 1 миллион фунтов. Как отмечает газета, нынешней владелец дома, известного как Slim House, заплатил за него в 2014 году 837,5 тысячи фунтов.

Дом имеет общую площадь 98 квадратных метров. На первом этаже располагаются две гостиные и кухня, на втором — две спальни, душевая и туалет, еще две спальни с ванной комнатой и туалетом находятся на третьем этаже. Кроме того, здание имеет чердак и сад площадью 4,4 квадратных метра, указывает издание.

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