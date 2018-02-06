В Лондоне продается дом шириной два метра

Здание продается за 1 миллион фунтов. Как отмечает газета, нынешней владелец дома, известного как Slim House, заплатил за него в 2014 году 837,5 тысячи фунтов.

Дом имеет общую площадь 98 квадратных метров. На первом этаже располагаются две гостиные и кухня, на втором — две спальни, душевая и туалет, еще две спальни с ванной комнатой и туалетом находятся на третьем этаже. Кроме того, здание имеет чердак и сад площадью 4,4 квадратных метра, указывает издание.