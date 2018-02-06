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  • Призыв в честь ЭР100: сделать 23 февраля в Эстонии выходным днем

Призыв в честь ЭР100: сделать 23 февраля в Эстонии выходным днем

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ФОТО: Elmo Riig/Sakala/Scanpix

Поскольку 24 февраля выпадает в этом году на субботу, на странице ЭР100 появился призыв сделать 23 февраля выходным днем, пишет Postimees.

«Подарим всем работникам 23 февраля 2018 года выходной!», - гласит предложенный BDA Consulting OÜ призыв дать жителям Эстонии выходной день перед юбилеем.

«Призываем всех работодателей и руководителей организаций в связи со столетием Эстонской Республики подарить своим работникам выходной день. В этот день мы сможем подумать о себе, стране и государственности, принять участие в праздничных мероприятиях и подготовиться к банкету. Мы сможем провести время с близкими и сделать... домашнюю работу. Так можно будет насладиться в день рождения самим юбилеем без беготни», - пишет компания. 

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