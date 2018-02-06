Фото: из-за гололеда грузовик вылетел в кювет и перевернулся Дополнено в 16:47!
6 февраля 2018 г., 16:19
Сегодня в 13.18 полиция получила сообщение о ДТП на 52-м км шоссе Раквере-Вяйке-Марья-Вягева: водитель грузовика, пытаясь притормозить перед перекрестком, потерял управление и машина вылетела в кювет.
Грузовик перевернулся набок. Находящегося за рулем 48-летнего мужчину медики скорой помощи осмотрели на месте, госпитализация ему не понадобилась.
На месте ДТП несколько часов было нарушено движение.