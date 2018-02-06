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  • #MeToo эстонской женщины: домогательства закончились тем, что я потеряла ребенка

#MeToo эстонской женщины: домогательства закончились тем, что я потеряла ребенка Сегодня в «Радаре!»

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В сегодняшнем выпуске передачи «Радар» девять известных эстонских женщин впервые поделятся с общественностью личными историями о сексуальных домогательствах со стороны мужчин.

Вы услышите шокирующие истории, которые, хочется верить, приведут к осознанию, что с проблемой домогательств женщины сталкиваются и здесь, в Эстонии.

Отрывок из одного интервью: «... Но на этом ничего не закончилось. В действительности домогательства стали еще жестче. Настоящее психологическое насилие. Моя дипломная работа была поставлена под вопрос, и первым условием было то, что я должна стать его (руководителя дипломной работы) любовницей. Когда я не захотела становиться его любовницей, он предложил мне выйти за него замуж. Наконец, дипломная работа была написана, но руководитель признал ее слабой и не допустил к защите. Тогда я решила придать все огласке. В то время у меня был спутник жизни, с которым мы ждали ребенка. В университете был большой скандал. История закончилась тем, что ребенок, которого я ждала, умер. Из-за нервного напряжения и безумного унижения».

Смотрите «Радар» сегодня в 20.00 на Kanal 2.

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