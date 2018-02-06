Педиатр-пульмонолог: обстановка в Ида-Вирумаа действительно располагает к астме

По просьбе Rus.Postimees, авторитетное мнение о детской астме на северо-востоке высказала педиатр отделения пульмонологии и туберкулеза в Ида-Вируской центральной больнице Татьяна Гальперина:

"Надо сказать, что бронхиальная астма - это самая распространенная хроническая болезнь дыхательных путей среди детей. После диагностирования заболевания специалистами (аллергологом, педиатром, пульмонологом) и назначения лечения родители ребенка обращаются в Департамент социального страхования с заявлением об определении степени тяжести недостатка здоровья и получении социального пособия, решение далее принимают врачи-эксперты. Процент детей с диагнозом астма, получивших социальную поддержку, действительно высокий по сравнению с другими регионами. Но я не хотела бы связывать это только "с желанием семей получить выгоду".

Как известно, Ида-Вирумаа имеет свои отличительные черты, и причин, влияющих на развитие астмы, здесь, возможно, больше, чем в других регионах Эстонии.

Один из факторов, влияющих на развитие астмы, это фактор окружающей среды. И не стоит забывать, что Ида-Вирумаа - регион, где сконцентрированы крупные промышленные предприятия, химические производства, и где самой большой проблемой остаются выбросы. "Все предприятия значительно снизили объемы выбросов, много фильтров… Чище становится с каждым днем, но работы еще много", - сказал в декабре 2017 бывший министр окружающей среды Сийм Кийслер, в настоящее время занимающий пост президента Ассамблеи ООН по окружающей среде.

Еще один фактор, который влияет на здоровье, это высокий уровень бедности в Ида-Вирумаа. Согласно проведенному в 2016 году исследованию UNICEF, дети наиболее бедных семей Эстонии на 28% чаще жалуются на проблемы со здоровьем, чем дети наиболее богатых семей. В частности, частые вирусные инфекции могут запустить развитие бронхиальной астмы или вызывают обострения уже имеющегося заболевания.

Другая сторона вопроса в регионе с низкими доходами - не все могут выкупать своевременно выписанные лекарства в полном объеме из-за элементарной нехватки средств. И это очевидно.

И все-таки, за здоровье детей отвечают родители. Предупреждение астмы (а также аллергии) состоит из таких факторов: грамотное кормление детей, проживание в свободной от табачного дыма среде, закаливание, регулярные физические упражнения. Профилактика бронхиальной астмы у детей сегодня является чрезвычайно актуальной, так как количество больных с симптомами этого тяжелого заболевания продолжает расти.