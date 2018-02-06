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  • На Раквереском мясокомбинате раздают пирожки не участвующим в забастовке работникам

На Раквереском мясокомбинате раздают пирожки не участвующим в забастовке работникам

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Забастовка на Раквереском мясокомбинате.

ФОТО: Meelis Meilbaum

Работник Раквереского мясокомбината отправил ERR фотографию объявления, которое приглашает всех не участвующих в забастовке угоститься пирожком от благодарного работодателя.

"В благодарность от работодателя каждому, кто не участвует в забастовке, наверху есть пирожок. Приходите за своими пирожками", - гласит размещенный на доске объявлений призыв, пишет rus.err.ee.

6 февраля сотрудники скотобойни Раквереского мясокомбината начали бессрочную забастовку, требуя повышения зарплат. К утра вторника подписи на забастовочном листе поставили около 20 человек.

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