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Тело сбитого в Сирии летчика доставили в Россию

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В Россию доставили тело погибшего в Сирии пилота Романа Филипова.

ФОТО: Artyom Geodakyan/Artyom Geodakyan/TASS

В Россию доставили тело погибшего в Сирии пилота Романа Филипова. Вернуть тело летчика помогла Турция, сообщили в российском минобороны. Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Филипову звания Героя России.

«Российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами тело геройски погибшего 3 февраля в Сирии летчика-штурмовика майора Романа Филипова возвращено в Российскую Федерацию», - говорится в сообщении.

Похороны майора Филипов пройдут 8 февраля в Воронеже. Организацией похорон занимается Военно-воздушная академия имени профессора Жуковского и Гагарина, сообщает РБК со ссылкой на сотрудника правительства Воронежской области.

Ранее во вторник стало известно, что Минобороны России обратилось к турецкой стороне с просьбой оказать содействие в получении обломков российского штурмовика Су-25, сбитого в субботу над сирийской провинцией Идлиб.

Источник РБК в министерстве обороны сказал, что вместе с телом Филипова в Россию на подмосковный военный аэропорт Чкаловский была доставлена часть обломков самолета. По сведениям издания, это произошло накануне, 5 февраля.

Накануне депутат Госдумы, первый замглавы организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин рассказывал «Интерфаксу» о секретных переговорах о возвращении тела пилота в Россию. Отвечая на вопрос, означает ли это, что переговоры ведутся с боевиками, Саблин предложил отказаться от обсуждения этой темы.

«Там работали спецназ России и Сирии, они сделали все возможное для того, чтобы вернуть на родину тело погибшего российского летчика», - сказал зампред комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич. Он не уточнил источник этой информации.

Накануне Филипова посмертно представили к высшей военной награде - званию Героя России. Во вторник президент Путин подписал указ о присвоении ему этого звания за «героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга».

Как сбили Су-25

Штурмовик Су-25 был сбит в провинции Идлиб вечером 3 февраля. Им управлял замкомандира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа Филипов. В Минобороны сообщали, что летчик успел катапультироваться, однако на земле его окружили боевики, и майор подорвал себя гранатой.

По информации министерства обороны, это была не первая его командировка в Сирию.

В российском Минобороны уточняли, что Су-25 был сбит во время патрулирования, однако в исследовательской организации Conflict Intelligence Team (CIT) обращали внимание на то, что штурмовик выполнял полет с полным боекомплектом. Газета «Коммерсант» писала, что боекомплект был на борту «для страховки».

Самолет был сбит переносным зенитно-ракетным комплексом, тип которого пока не установлен.

Ответственность за случившееся взяли на себе две группировки: «Хайет Тахрир аш-Шам» (в нее входит запрещенная в России организация «Джабхат Фатх аш-Шам») и «Джейш ан-Насер», которая входит в состав сражающейся против сил Башара Асада Свободной сирийской армии.

После катастрофы российское Минобороны отчиталось о нанесении «группового удара высокоточным оружием» по району гибели летчика, в результате которого были убиты 30 боевиков. При этом в западных СМИ появились сообщения о значительно более массированных ударах.

За время военной операции в Сирии Россия официально признала гибель 42 военнослужащего, включая Филипова. СМИ сообщали, что реальное число жертв может оказаться намного больше - главным образом за счет бойцов российских частных военных компаний (ЧВК). Власти участие ЧВК в сирийском конфликте не признают.

В середине декабря прошлого года президент России Владимир Путин во время посещения авиабазы в Латакии отдал приказ о выводе российских войск из Сирии. Вскоре глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о том, что из Сирии вернулись 42 российских самолета.

Российская авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус продолжили функционировать.

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