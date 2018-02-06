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  • Фото: Нарва сделала подарки двум новорожденным россиянкам по другую сторону границы

Фото: Нарва сделала подарки двум новорожденным россиянкам по другую сторону границы

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ФОТО: Анастасия Захарова, канцелярия Нарвского городского собрания

Руководители Нарвы лично отнесли подарки через границу в Ивангород.

ФОТО: Анастасия Захарова, канцелярия Нарвского городского собрания

Как сообщили в канцелярии Нарвского городского собрания, председатель горсобрания Александр Ефимов, мэр Нарвы Тармо Таммисте, глава муниципального образования "Город Ивангород" Виктор Карпенко и глава его администрации Константин Платонов вручили подарки родителям первых двух ивангородских новорожденных 2018 года. Обе девочки родились 9 января, поэтому было решено поздравить с радостным событием две семьи.

ФОТО: Анастасия Захарова, канцелярия Нарвского городского собрания

В семье Максима и Любови Седовой родилась девочка София, которая стала их третьей дочкой. Семья получила в подарок от Нарвы музыкальный мобиль, теплый конверт для прогулок и ванночку с принадлежностями для купания.

ФОТО: Анастасия Захарова, канцелярия Нарвского городского собрания

Девочка Руслана родилась в семье Сергея и Марии Ильчик. Молодым родителям подарили манеж, стульчик для кормления и ходунки.

Речь идет о традиции ежегодного обмена подарками для первых новорожденных в приграничных городах Нарве и Ивангороде. Родителей первой новорожденной нарвитянки Анастасии, появившейся на свет 1 января, власти Ивангорода и Нарвы поздравили 22 января.

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