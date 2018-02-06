Фото: Нарва сделала подарки двум новорожденным россиянкам по другую сторону границы

ФОТО: Анастасия Захарова, канцелярия Нарвского городского собрания

Как сообщили в канцелярии Нарвского городского собрания, председатель горсобрания Александр Ефимов, мэр Нарвы Тармо Таммисте, глава муниципального образования "Город Ивангород" Виктор Карпенко и глава его администрации Константин Платонов вручили подарки родителям первых двух ивангородских новорожденных 2018 года. Обе девочки родились 9 января, поэтому было решено поздравить с радостным событием две семьи.

ФОТО: Анастасия Захарова, канцелярия Нарвского городского собрания

В семье Максима и Любови Седовой родилась девочка София, которая стала их третьей дочкой. Семья получила в подарок от Нарвы музыкальный мобиль, теплый конверт для прогулок и ванночку с принадлежностями для купания.

ФОТО: Анастасия Захарова, канцелярия Нарвского городского собрания

Девочка Руслана родилась в семье Сергея и Марии Ильчик. Молодым родителям подарили манеж, стульчик для кормления и ходунки.