Спасатель: открыть двери машины под водой невозможно, но шанс выбраться есть

По словам Пыльда, во время движения по ледовой дороге нельзя пристегиваться ремнями безопасности, чтобы была возможность быстро покинуть транспортное средство. Если автомобиль начал проваливаться, необходимо немедленно его покинуть: не надо искать документы и вещи, надо сразу выйти из него и отойти на безопасное расстояние.