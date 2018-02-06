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Спасатель: открыть двери машины под водой невозможно, но шанс выбраться есть

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Провалившаяся под лед машина.

ФОТО: Eduard Laur

Эксперт по спасению на водах Спасательного департамента Эрки Пыльд рассказал порталу rus.err.ee, что если, находясь в автомобиле, вы начинаете вместе с ним уходить под воду, то прежде всего надо попытаться его покинуть. 

По словам Пыльда, во время движения по ледовой дороге нельзя пристегиваться ремнями безопасности, чтобы была возможность быстро покинуть транспортное средство. Если автомобиль начал проваливаться, необходимо немедленно его покинуть: не надо искать документы и вещи, надо сразу выйти из него и отойти на безопасное расстояние. 

Если автомобиль провалился, а вы не успели выбраться, следует помнить, что двери открыть под водой невозможно. Поэтому необходимо с помощью подручных предметов, например, ключей, разбить боковые стекла, потому что это сделать проще. 

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