В Закон о подоходном налоге могут внести поправки

По словам председателя фракции Партии реформ Юргена Лиги, государство нарушило свое многолетнее обещание придерживаться определенного налогового режима в отношении ступеней пенсионного страхования, а также обещание, что пенсионеры выиграют от новой системы начисления налога, сообщила во вторник BNS пресс-служба Партии реформ.

«Государство дало людям, присоединившимся ко второй и третьей ступени пенсионного страхования, многолетнее обещание, что будет вместе с ними вносить свой вклад в эти ступени. Новый Закон о подоходном налоге же отбирает эти деньги в виде налога. Рассказывая о значительном выигрыше налогоплательщиков, правительство также не говорило всей правды, а люди, получающие государственную пенсию, стали теми, кто финансирует все эти меры, не получая от них никакой выгоды. В противоречие новый налоговый режим вступает также с намерением удержать пенсионеров на рынке труда», - пояснил Лиги необходимость внесения поправок в закон.

«Законопроект охватывает все пенсии. Кроме третьей ступени, например, пенсионеров по нетрудоспособности, зарабатывающих дополнительный доход. Пленум Рийгикогу 77 голосами отклонил предложение финансовой комиссии снять законопроект с рассмотрения», - прокомментировал Лиги.

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Введенная в 2018 году система понижения не облагаемого налогом минимума начиная с доходов в 1200 евро и отмена дополнительного необлагаемого налогом минимума для пенсий привела к тому, что все пенсии и выплаты по накопительным пенсиям попали в новый налоговый режим.

В результате изменений пенсии и выплаты по пенсиям по-прежнему являются облагаемым налогом доходом, но не учитывается, на основании чего этот необлагаемый налогом доход высчитывается.