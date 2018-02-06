«Не пускают в туалет!»: участница забастовки на Раквереском мясокомбинате возмущена отношением руководства к людям (видео)

Пришедшие сегодня поддержать забастовку работников скотобойни Раквереского мясокомбината столкнулись с проблемой: руководитель службы безопасности не пускал их в туалет, который находится на территории комбината.
«Если работодатель раньше говорил, что будут соблюдаться все международные конвенции и люди могут справить свою естественную нужду, то, к сожалению, к 12 часам почему-то изменилось отношение к людям», - сказала Postimees русскоязычная женщина в жилетки Союза химической промышленности Эстонии.
По словам руководителя службы безопасности мясокомбината, на территорию не допускаются посторонние люди. Для встречи участников забастовки предусмотрено отдельное помещение в фойе скотобойни и люди, которые не работаю в фирме, не допускаются на другую территорию.
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