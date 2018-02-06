Происшествие на льду с тяжелейшими последствиями в истории Эстонии: полиция раскрыла подробности операции

Руководитель сегодня днем начавшейся операции вблизи порта Муналайд, глава Пярнуского отделения полиции Андрес Синимери ждет сейчас прибытия новой бригады водолазов. «Предыдущие уже исчерпали себя — зубы стучат и есть признаки обморожения», - сказал Postimees Синимери. По его словам, пытаются поговорить и с двумя спасшимися людьми, чтобы выяснить, сколько точно людей было в машине.
-Какая последняя информация с места событий?
-У нас нет никаких подвижек в течение 15 минут. По-прежнему выясняем, сколько их было в машине.
-Какое к вам поступило первое сообщение и как дальше развивались события?
-Пришло сообщение, что вблизи порта Муналайд машина провалилась под лед. На это отреагировали наши люди. Местные на средстве передвижения на воздушной подушке смогли спасти жизни двух людей, которые самостоятельно выбрались из машины. Когда прибыли наши люди, уже нужны были водолазы.
-Вы можете сказать, кто были эти люди?
-Не могу сказать. Мы знаешь, кто сейчас в больнице. Это женщина и мужчина. И есть два трупа, это мужчины. Поскольку мы не сообщили еще их близким, мы не хотим обнародовать имена.
-Какая марка машины?
-По-видимому, Opel Vivaro.
-Какая глубина на месте происшествия?
-Находящаяся на этом фургоне антенна немного выходит из воды. Это не очень длинная антенна. Когда водолаз стоял на крыше автомобиля, вода ему была чуть выше колена.
-Насколько сложная операция для водолазов?
-Что внутри машины не видно. Поскольку двери машины закрыты, водолазу пришлось разбить одно окно и через него удалось вытащить два трупа. Это довольно сложно. Ждем сейчас новую команду водолазов, поскольку предыдущие исчерпали себя — зубы стучат и есть признаки обморожения. Ждем новую бригаду и в то же время занимаемся другими вещами.
Руководитель операции также пояснил, что в первую очередь занимаются людьми, но и машину поднимать собираются. Но как именно это будут делать, пока неизвестно, поскольку лед очень тонкий и подтаявший, поэтому приблизиться к месту происшествия, чтобы поднять автомобиль, пока невозможно.
Около 22 часов Синимери сообщил о завершении поисков: "По первоначальным данным, в транспортном средстве находилось шесть человек. Из них спасены двое, мужчина 51 года и женщина 41 года, они доставлены в Пярнускую больницу и их жизнь вне опасности. Сегодня около 15.15 часов водолаз поднял на поверхность тела двух мужчин. Около 19.20 часов было найдено тело еще одного мужчины. По имеющейся у полиции информации, в микроавтобусе находился еще один мужчина, который пока не найден. Сейчас поиски закончены и они будут продолжены завтра утром".