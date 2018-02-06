Происшествие на льду с тяжелейшими последствиями в истории Эстонии: полиция раскрыла подробности операции

Руководитель операции также пояснил, что в первую очередь занимаются людьми, но и машину поднимать собираются. Но как именно это будут делать, пока неизвестно, поскольку лед очень тонкий и подтаявший, поэтому приблизиться к месту происшествия, чтобы поднять автомобиль, пока невозможно.

Около 22 часов Синимери сообщил о завершении поисков: "По первоначальным данным, в транспортном средстве находилось шесть человек. Из них спасены двое, мужчина 51 года и женщина 41 года, они доставлены в Пярнускую больницу и их жизнь вне опасности. Сегодня около 15.15 часов водолаз поднял на поверхность тела двух мужчин. Около 19.20 часов было найдено тело еще одного мужчины. По имеющейся у полиции информации, в микроавтобусе находился еще один мужчина, который пока не найден. Сейчас поиски закончены и они будут продолжены завтра утром".