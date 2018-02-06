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  • Swedbank случайно перечислил клиентам в два раза больше денег

Swedbank случайно перечислил клиентам в два раза больше денег

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ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Во вторник некоторым латвийским клиентам Swedbank из-за технической ошибки были перечислены двойные суммы, в частности, социальных пособий, сообщила агентству ЛЕТА представитель банка Кристине Якубовска.

В Госагентстве социального страхования агентству ЛЕТА сообщили, что ошибки в суммах выплаченных пособий произошли по вине Swedbank, передает Rus.Tvnet.

Банк работает над устранением ошибки, клиентам не надо самим перечислять неправильно перечисленные им деньги - это будет сделано автоматически, пояснила Якубовска.

Банк приносит клиентам извинения за доставленные неудобства.

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