Swedbank случайно перечислил клиентам в два раза больше денег

В Госагентстве социального страхования агентству ЛЕТА сообщили, что ошибки в суммах выплаченных пособий произошли по вине Swedbank, передает Rus.Tvnet .

Банк работает над устранением ошибки, клиентам не надо самим перечислять неправильно перечисленные им деньги - это будет сделано автоматически, пояснила Якубовска.