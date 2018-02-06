Swedbank случайно перечислил клиентам в два раза больше денег
6 февраля 2018 г., 20:30
Во вторник некоторым латвийским клиентам Swedbank из-за технической ошибки были перечислены двойные суммы, в частности, социальных пособий, сообщила агентству ЛЕТА представитель банка Кристине Якубовска.
В Госагентстве социального страхования агентству ЛЕТА сообщили, что ошибки в суммах выплаченных пособий произошли по вине Swedbank, передает Rus.Tvnet.
Банк работает над устранением ошибки, клиентам не надо самим перечислять неправильно перечисленные им деньги - это будет сделано автоматически, пояснила Якубовска.
Банк приносит клиентам извинения за доставленные неудобства.