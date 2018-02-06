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  • «У него такой несчастный вид»: жительница Эстонии вызвала помощь для грустного голубя

«У него такой несчастный вид»: жительница Эстонии вызвала помощь для грустного голубя

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Голубь. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Член правления Общества защиты животных Эстонии Хейки Вальнер поделился в своем блоге недавним забавным звонком, который поступил на инфотелефон организации, пишет Postimees.

Одной взволнованной жительнице Эстонии на глаза попался летающий с одной крыши на другую голубь и она посчитала, что должна сообщить об этом Обществу защиты животных. Вальнер опубликовал в блоге забавный диалог между звонившей и добровольцем-зоозащитником.

- Здравствуйте, это защита животных?

- Да, что у вас случилось?

- Здесь один голубь.

- Что с ним?

- Я не знаю.

- Он травмирован?

- Кажется, нет.

- Он может летать?

- Может. Летает с одной крыши на другую.

- Что тогда с ним не так?

- Но он сидит там на крыше один и с таким НЕСЧАСТНЫМ ВИДОМ!

- Тогда рассмешите его! Сможете?

Комментаторы в блоге отметили, что подобные звонки поступают как в Спасательный центр, так и в другие организации по защите животных. Вальнер также добавил, что звонившая вовсе не шутила и действительно считала, что птице нужна помощь.

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