«У него такой несчастный вид»: жительница Эстонии вызвала помощь для грустного голубя

Одной взволнованной жительнице Эстонии на глаза попался летающий с одной крыши на другую голубь и она посчитала, что должна сообщить об этом Обществу защиты животных. Вальнер опубликовал в блоге забавный диалог между звонившей и добровольцем-зоозащитником.
- Здравствуйте, это защита животных?
- Да, что у вас случилось?
- Здесь один голубь.
- Что с ним?
- Я не знаю.
- Он травмирован?
- Кажется, нет.
- Он может летать?
- Может. Летает с одной крыши на другую.
- Что тогда с ним не так?
- Но он сидит там на крыше один и с таким НЕСЧАСТНЫМ ВИДОМ!
- Тогда рассмешите его! Сможете?
Комментаторы в блоге отметили, что подобные звонки поступают как в Спасательный центр, так и в другие организации по защите животных. Вальнер также добавил, что звонившая вовсе не шутила и действительно считала, что птице нужна помощь.