«У него такой несчастный вид»: жительница Эстонии вызвала помощь для грустного голубя

Одной взволнованной жительнице Эстонии на глаза попался летающий с одной крыши на другую голубь и она посчитала, что должна сообщить об этом Обществу защиты животных. Вальнер опубликовал в блоге забавный диалог между звонившей и добровольцем-зоозащитником.

- Здравствуйте, это защита животных?

- Да, что у вас случилось?

- Здесь один голубь.

- Что с ним?

- Я не знаю.

- Он травмирован?

- Кажется, нет.

- Он может летать?

- Может. Летает с одной крыши на другую.

- Что тогда с ним не так?

- Но он сидит там на крыше один и с таким НЕСЧАСТНЫМ ВИДОМ!

- Тогда рассмешите его! Сможете?