вторник, 6 февраля 2018 г.
EST
ENG
"Война только начинается, и мы используем все возможные средства, чтобы защитить честь наших ребят"

Елена Вяльбе

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
Новости Программа Виды спорта Сборная Эстонии Звезды Олимпиады
До прямых трансляций осталось
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Фото и видео: машина врезалась в ограждение автостоянки, поврежден и припаркованный автомобиль

Фото и видео: машина врезалась в ограждение автостоянки, поврежден и припаркованный автомобиль

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сегодня около 19.30 в Таллинне на улице Сютисте-теэ автомобиль Opel вылетел с дороги.

По предварительным данным, водитель Opel на повороте потерял управление, после чего машина вылетела с дороги и врезалась в дерево и ограждение автостоянки. 

В результате столкновения один из столбов ограждения упал на припаркованную с другой стороны машину.

На место прибыла машина скорой помощи, но никому госпитализация не понадобилась. 

Актуально

Читать также

НАВЕРХ