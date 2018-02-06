Фото и видео: машина врезалась в ограждение автостоянки, поврежден и припаркованный автомобиль
6 февраля 2018 г., 21:33
Сегодня около 19.30 в Таллинне на улице Сютисте-теэ автомобиль Opel вылетел с дороги.
По предварительным данным, водитель Opel на повороте потерял управление, после чего машина вылетела с дороги и врезалась в дерево и ограждение автостоянки.
В результате столкновения один из столбов ограждения упал на припаркованную с другой стороны машину.
На место прибыла машина скорой помощи, но никому госпитализация не понадобилась.