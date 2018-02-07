Видео: SpaceX впервые запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy

Запуск состоялся с пускового комплекса 39А Космического центра Кеннеди во Флориде. Компания несколько раз переносила пуск из-за сильного ветра. Боковые разгонные блоки успешно вернулись на Землю, однако судьба центрального, который должен был сесть на плавучую платформу, остается неизвестной.

В SpaceX называют новый Falcon мощнейшей в мире ракетой. Ее максимальная грузоподъемность — почти 64 тонны, на Марс ракета сможет доставить около 17 тонн груза.

Ракета отправила полезную нагрузку — автомобиль Tesla Roadster — на вытянутую околосолнечную орбиту, пересекающую траектории движения Земли и Марса. Вероятность вывести ее непосредственно на околомарсианскую орбиту глава SpaceX Илон Маск назвал крайне малой. В случае успеха этого проекта в 2018 году произойдет еще два пуска Falcon Heavy. Речь идет о миссиях Arabsat 6A (в интересах Саудовской Аравии) и Space Test Program 2 (для ВВС США).

Конструктивно первая ступень Falcon Heavy состоит из центрального блока и пары боковых ускорителей, представляющих собой модернизированные первые ступени тяжелой ракеты Falcon 9. Стоимость запуска сверхтяжелой ракеты оценивается в 90-120 миллионов долларов.

Для сравнения, запуск Delta IV компании ULA стоит 164-400 миллионов долларов. Эта ракета пока остается самой грузоподъемной в мире, ее максимальная нагрузка составляет около 29 тонн.