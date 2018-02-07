Трагедия вблизи порта Муналайд: один мужчина не найден, поиски продолжатся сегодня

«По первоначальным данным, в транспортном средстве находилось шесть человек. Из них спасены двое, мужчина 51 года и женщина 41 года, они доставлены в Пярнускую больницу, их жизни вне опасности»,- сообщил руководитель Пярнуского отделения полиции Андрес Синимери.

Около 15.15 часов во вторник водолаз поднял на поверхность тела двух мужчин, около 19.20 часов было найдено тело еще одного мужчины, сообщил Синимери. По имеющейся у полиции информации, в микроавтобусе находился еще один мужчина, который пока не найден.