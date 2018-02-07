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Галерея: Роберт Рооба выиграл хоккейную Лигу чемпионов

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Лучший эстонский хоккеист Роберт Рооба вчера вечером сотворил историю эстонского хоккея: вместе со своим клубом "Ювяскюля" в финале хоккейной Лиги чемпионов Роберт обыграл шведский "Векше" 2:0

Рооба результативными действиями не отметился, но в статистику нападающего сборной Эстонии записан положительный показатель полезности: "+1". Рооба находился на площадке в тот момент, когда на 35-й минуте Йоонас Няттинен забросил первую шайбу в ворота шведов. Окончательный счет установил броском в пустые ворота за 20 секунд до финальной сирены Янне Кохлемайнен.

Лучшим игроком встречи был признан вратарь финнов Юсси Олкинуора, отразивший 31 бросок из 31.

Роберт Рооба: "Пройдет какое-то время, прежде мы все осознаем, что, собственно, произошло. Наверное завтра и почувствуем, что мы наша команда сумели сотворить. После игры в раздевалке никто не мог произнести ни слова: наша победа - все-таки ни с чем несравнимое ощущение", - сказал Рооба - "До матча, естественно, напряжение чувствовалось. Само событие, финал, уже экстраординарное. Но в игре или сидя на скамейке, уже не думаешь о напряжении - выходишь на лед просто наслаждаться. Абсолютно исключительный матч. Как в плане атмосферы, так и в плане значения самого события."

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