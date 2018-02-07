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Центральный ускоритель ракеты Falcon Heavy разбился при посадке

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ФОТО: JOE RAEDLE/AFP

Центральный ускоритель сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy производства компании SpaceX разбился при посадке. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление представителя SpaceX, сообщает РБК.

По его словам, при посадке сработал только один из трех двигателей на разгонном блоке, в результате чего он упал в воды Атлантического океана со скоростью 482 км/ч. Изначально планировалось, что ускоритель сможет приземлиться на плавучую платформу.

Запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy прошел с мыса Канаверал вчера вечером. Два боковых ускорителя ракеты смогли успешно отсоединиться и приземлиться на посадочные платформы. Президент США Дональд Трамп поздравил основателя SpaceX Илона Маска с успешным запуском.

В качестве полезной нагрузки на ракете находился электромобиль Маска, электромобиль Tesla Roadster вишневого цвета. За рулем автомобиля находился манекен в скафандре SpaceX. После запуска электромобиль вышел на гелиоцентрическую орбиту, которая пройдет рядом с Марсом. 

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