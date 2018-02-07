Тиллерсон предостерег Россию

В интервью Fox News он заявил, что есть много путей, какими русские могут вмешаться в выборы, для этого они могут использовать различные инструменты.

"Мне кажется, важно просто продолжать говорить России: имейте в виду, если вы считаете, что мы не видим того, что вы делаете, то ошибаетесь - мы видим. И вам следует остановиться. Если не прекратите, то вы продолжите призывать последствия на свою голову", - заявил дипломат.

По его словам, если Россия решила вмешаться, то "будет очень трудно предотвратить это".