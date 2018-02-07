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Тиллерсон предостерег Россию

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Рекс Тиллерсон

ФОТО: PAUL J. RICHARDS/AFP

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключает, что Россия попытается осуществить вмешательство в предстоящие американские промежуточные выборы в Конгресс в ноябре 2018 года, и предупредил, что это приведет к определенным последствиям, сообщает Интерфакс.

В интервью Fox News он заявил, что есть много путей, какими русские могут вмешаться в выборы, для этого они могут использовать различные инструменты.

"Мне кажется, важно просто продолжать говорить России: имейте в виду, если вы считаете, что мы не видим того, что вы делаете, то ошибаетесь - мы видим. И вам следует остановиться. Если не прекратите, то вы продолжите призывать последствия на свою голову", - заявил дипломат.

По его словам, если Россия решила вмешаться, то "будет очень трудно предотвратить это".

В январе текущего года директор ЦРУ Майк Помпео предупредил, что ожидает попыток Москвы оказать влияние на выборы, как это, по мнению Вашингтона, имело место в ходе предвыборной президентской кампании в США в 2016 году.

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