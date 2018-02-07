Мощное землетрясение на Тайване: четыре человека погибли, 225 пострадали, 145 пропали

Накануне на востоке Тайваня произошли подземные толчки магнитудой 6.0, эпицентр находился в 18,3 км к северо-востоку от города Хуалянь и на глубине 10 км, сообщает РБК.

После этого были зафиксированы несколько афтершоков. В результате землетрясения обрушилось здание отеля Marshal, также были повреждены несколько других отелей и множество городских зданий.