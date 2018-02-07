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  • Мощное землетрясение на Тайване: четыре человека погибли, 225 пострадали, 145 пропали

Мощное землетрясение на Тайване: четыре человека погибли, 225 пострадали, 145 пропали

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По меньшей мере четыре человека погибли в результате землетрясения на Тайване, 225 получили травмы, судьба еще 145 человек остается неизвестной. Об этом сообщает агентство CNA со ссылкой на спасателей. 

Накануне на востоке Тайваня произошли подземные толчки магнитудой 6.0, эпицентр находился в 18,3 км к северо-востоку от города Хуалянь и на глубине 10 км, сообщает РБК.

После этого были зафиксированы несколько афтершоков. В результате землетрясения обрушилось здание отеля Marshal, также были повреждены несколько других отелей и множество городских зданий.

Около 30 тыс. домохозяйств лишились водоснабжения и электричества. В результате подземных толчков на многих улицах появились трещины, несколько мостов также оказались сильно повреждены. В настоящий момент спасатели продолжают ликвидировать последствия землетрясения и искать пропавших без вести.

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