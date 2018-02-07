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В Эстонии бушует грипп: количество заболевших стремительно растет

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ФОТО: Sille Annuk / Postimees

Случаи заражения вирусными заболеваниями участились по всей Эстонии, а Вильяндиский уезд согласно статистике занимает одну из первых строчек в списке уездов с наибольшим числом заболевших. 

«Период заболеваний начался», - подтверждает семейный врач Марика Тедер, добавляя, что по ее наблюдениям пациентов в этом году больше, чем в прошлые годы, пишет Sakala.

«В нескольких случаях у пациентов был диагностирован B-грипп. Больничных приходится выписывать много», - отметила она.

Об увеличении числа заболеваний говорит и официальная статистика. Если на последней неделе января к врачам с вирусными заболеваниями обратились 4656 пациентов, то на прошлой неделе их число выросло уже до 6188 человек.

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