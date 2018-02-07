В Эстонии бушует грипп: количество заболевших стремительно растет

«Период заболеваний начался», - подтверждает семейный врач Марика Тедер, добавляя, что по ее наблюдениям пациентов в этом году больше, чем в прошлые годы, пишет Sakala .

Об увеличении числа заболеваний говорит и официальная статистика. Если на последней неделе января к врачам с вирусными заболеваниями обратились 4656 пациентов, то на прошлой неделе их число выросло уже до 6188 человек.