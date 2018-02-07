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  • Видео: 17-летний латыш устроил гонки с полицией, пришлось стрелять в воздух

Видео: 17-летний латыш устроил гонки с полицией, пришлось стрелять в воздух

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ФОТО: скриншот

Для одного молодого человека в Латвии в Олайне прошедшие выходные закончились, так и не начавшись. Около полуночи в пятницу 17-летний парень без прав пытался скрыться от полиции и не подчинялся требованиям остановить автомобиль, сообщает портал Rus.TVNET.

В прошлую пятницу, 2 февраля, незадолго до полуночи инспекторы отдела специальных назначений Госполиции, патрулируя на нетрафарированном полицейском автомобиле Subaru Forester, заметили в Олайне подозрительную машину марки Audi.

Стражи порядка решили остановить транспортное средство, однако после призыва полицейских остановить машину водитель не отреагировал и продолжил движение.

Включив мигалки и специальный звуковой сигнал, стражи порядка преследовали автомобиль, однако водитель пытался оторваться по шоссе, улицам Олайне, а также по дворам, где в один момент не справился с управлением и остановился.

Позднее, совершая маневр обратным ходом, водитель Audi вызвал столкновение с полицейской машиной и покинул место событий. Выезжая со дворов, агрессивный водитель вновь проигнорировал требования остановиться и продолжил на большой скорости ехать через парк, проехав по пешеходному переходу. 

Вскоре у железнодорожного переезда он вновь не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на рельсы. Он снова сдал назад и снова врезался в полицейский автомобиль, повредив его переднюю часть. И в этот раз он умудрился уехать.

Нужно добавить, что водителя многократно предупреждали о применении огнестрельного оружия, однако шофер игнорировал все требования, после чего полицейские начали стрелять в воздух.

Водителя Audi удалось задержать, когда он снова заехал во дворы. Оказалось, что в машине был и пассажир 2003 года рождения. Выяснилось, что за рулем находился молодой человек 2000 года рождения, позднее его доставили в участок.

Молодой человек призван к административной ответственности за неподчинение требованиям полиции и бегство, а также за совершение двух ДТП, управляя автомобилем без прав. Отметим, что у автомобиля не было страховки OCTA и техосмотра.

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