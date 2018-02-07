Захватывающее видео: вид из находящегося в космосе автомобиля Илона Маска
7 февраля 2018 г., 9:26
Компания Space X провела успешный запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.
На орбиту, протягивающуюся от Солнца до Марса, отправили личный автомобиль главы Space X Илона Маска, красный кабриолет Tesla Roadster. За рулем машины сидит манекен в скафандре по имени Starman, сообщает Tehnika.
Flight profile #FalconHeavy #SpaceX pic.twitter.com/LlfWXqUaLP— Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2018
SpaceX вел трансляцию с помощью камер, установленных на автомобиле. На видео можно среди прочего разглядеть Землю.
Спорткар будет находиться на орбите Марса сотни миллионов лет.