Захватывающее видео: вид из находящегося в космосе автомобиля Илона Маска

На орбиту, протягивающуюся от Солнца до Марса, отправили личный автомобиль главы Space X Илона Маска, красный кабриолет Tesla Roadster. За рулем машины сидит манекен в скафандре по имени Starman, сообщает Tehnika.

SpaceX вел трансляцию с помощью камер, установленных на автомобиле. На видео можно среди прочего разглядеть Землю.