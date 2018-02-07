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Захватывающее видео: вид из находящегося в космосе автомобиля Илона Маска

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Компания Space X провела успешный запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.

На орбиту, протягивающуюся от Солнца до Марса, отправили личный автомобиль главы Space X Илона Маска, красный кабриолет Tesla Roadster. За рулем машины сидит манекен в скафандре по имени Starman, сообщает Tehnika.

SpaceX вел трансляцию с помощью камер, установленных на автомобиле. На видео можно среди прочего разглядеть Землю.

Спорткар будет находиться на орбите Марса сотни миллионов лет.

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