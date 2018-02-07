Фото: новый необычный жилой комплекс в Эстонии

Сейчас в доме продается еще несколько квартир, в том числе квартира-образец. Это двухэтажная четырехкомнатная квартира общей площадью 115 квадратных метров.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

На первом этаже расположены прихожая, гостиная, кухня-столовая и чулан. На втором этаже три спальни, душевая и баня. На обоих этажах есть туалеты. Имеются также балкон и терраса с собственным причалом.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Поскольку так близко к морю в Эстонии жилые дома не строят, этот проект является по-настоящему уникальным.