Фото: новый необычный жилой комплекс в Эстонии
7 февраля 2018 г., 10:26
В Хаапсалу построили жилой комплекс, который поражает своим местонахождением: он расположен настолько близко к морю, что терраса первого этажа заканчивается прямо в воде, пишет портал Kodu.
Сейчас в доме продается еще несколько квартир, в том числе квартира-образец. Это двухэтажная четырехкомнатная квартира общей площадью 115 квадратных метров.
На первом этаже расположены прихожая, гостиная, кухня-столовая и чулан. На втором этаже три спальни, душевая и баня. На обоих этажах есть туалеты. Имеются также балкон и терраса с собственным причалом.
Поскольку так близко к морю в Эстонии жилые дома не строят, этот проект является по-настоящему уникальным.
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