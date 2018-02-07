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  • Концерт советской музыки в школе: общественное порицание вынудило директора изменить планы

Концерт советской музыки в школе: общественное порицание вынудило директора изменить планы

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ФОТО: ANDRES HAABU/PM/SCANPIX BALTICS

Время вызвавшего общественный резонанс концерта советской музыки, который должен пройти в Гимназии Густава Адольфа (GAG) будет изменено. Кроме этого, в планах переделать и рекламные плакаты с советской символикой. 

«Первый концерт был запланирован на 10 марта потому, что это одна из немногих свободных суббот в концертном доме Nordea», - отметил директор GAG Хендрик Агур в передаче «Vikerhommik», сообщает Postimees.ee.

«Мы, разумеется, слушаем людей и в случае с чувствительными темами не пытаемся быть негибкими и упрямыми. Мы ведем переговоры с солистами, чтобы изменить дату проведения концерта», - отметил Агур.

Он признал, что неоднозначную реакцию вызвала советская символика, использованная в рекламе, которую изначально планировалось использовать в юмористическом ключе.

«Мы пойдем на встречу и изменим и ее», отметил Агур, добавив, что он уже получал в свой адрес угрозы.

«Меня злит, что у человеческой злости нет пределов», - отметил директор, добавив, что такое поведение заставляет задуматься о том, является ли общество больным, если люди распространяют зло.

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