Концерт советской музыки в школе: общественное порицание вынудило директора изменить планы

Время вызвавшего общественный резонанс концерта советской музыки, который должен пройти в Гимназии Густава Адольфа (GAG) будет изменено. Кроме этого, в планах переделать и рекламные плакаты с советской символикой.
«Первый концерт был запланирован на 10 марта потому, что это одна из немногих свободных суббот в концертном доме Nordea», - отметил директор GAG Хендрик Агур в передаче «Vikerhommik», сообщает Postimees.ee.
«Мы, разумеется, слушаем людей и в случае с чувствительными темами не пытаемся быть негибкими и упрямыми. Мы ведем переговоры с солистами, чтобы изменить дату проведения концерта», - отметил Агур.
Он признал, что неоднозначную реакцию вызвала советская символика, использованная в рекламе, которую изначально планировалось использовать в юмористическом ключе.
«Мы пойдем на встречу и изменим и ее», отметил Агур, добавив, что он уже получал в свой адрес угрозы.
«Меня злит, что у человеческой злости нет пределов», - отметил директор, добавив, что такое поведение заставляет задуматься о том, является ли общество больным, если люди распространяют зло.