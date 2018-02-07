Концерт советской музыки в школе: общественное порицание вынудило директора изменить планы

«Первый концерт был запланирован на 10 марта потому, что это одна из немногих свободных суббот в концертном доме Nordea», - отметил директор GAG Хендрик Агур в передаче «Vikerhommik», сообщает Postimees.ee.

«Мы, разумеется, слушаем людей и в случае с чувствительными темами не пытаемся быть негибкими и упрямыми. Мы ведем переговоры с солистами, чтобы изменить дату проведения концерта», - отметил Агур.

Он признал, что неоднозначную реакцию вызвала советская символика, использованная в рекламе, которую изначально планировалось использовать в юмористическом ключе.

«Мы пойдем на встречу и изменим и ее», отметил Агур, добавив, что он уже получал в свой адрес угрозы.