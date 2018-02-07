Биткойн взмыл вверх после обвала

Cointelegraph связывает умеренный рост курса биткойна и других цифровых активов с итогами слушаний в Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) США.

Глава CFTC Кристофер Джанкарло призвал уважать «энтузиазм» в отношении криптовалют, а также отметил важность технологии блокчейна, которой не было бы без биткойна, пишет lenta.ru.

За 6 февраля биткойн потеряла около четверти своей стоимости — ее курс опускался до 5 996 долларов. Падение происходит на фоне растущего регуляторного давления на рынок криптовалют со стороны государств.

Так, в Южной Корее для торговли цифровыми активами каждый трейдер должен идентифицировать себя с помощью банковского счета. Власти Индии планируют сделать криптовалюты незаконными в существующей системе платежей. Китай собирается запретить ICO и работу иностранных бирж.