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  • Ни в коем случае не давайте их детям! Департамент нашел в продаже опасные детские соски

Ни в коем случае не давайте их детям! Департамент нашел в продаже опасные детские соски

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ФОТО: Terviseamet

С эстонского рынка по требованию Департамента здоровья сняли произведенные в Польше опасные детские соски для бутылочек "Canpol Babies". 

Соски признаны опасными, поскольку количество выделяемых из них веществ, образующих N-нитросоединения, превышает норму в пять раз, сообщает портал Rus.err.ee.

Департамент здоровья просит людей, которые купили такие соски, обратиться в магазин, чтобы обменять товар или получить информацию о нем.

Детские соски продавались по две штуки в упаковке, код продукта EAN 5903407231037.

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