Ни в коем случае не давайте их детям! Департамент нашел в продаже опасные детские соски
7 февраля 2018 г., 10:31
С эстонского рынка по требованию Департамента здоровья сняли произведенные в Польше опасные детские соски для бутылочек "Canpol Babies".
Соски признаны опасными, поскольку количество выделяемых из них веществ, образующих N-нитросоединения, превышает норму в пять раз, сообщает портал Rus.err.ee.
Департамент здоровья просит людей, которые купили такие соски, обратиться в магазин, чтобы обменять товар или получить информацию о нем.
Детские соски продавались по две штуки в упаковке, код продукта EAN 5903407231037.