Ни в коем случае не давайте их детям! Департамент нашел в продаже опасные детские соски

Соски признаны опасными, поскольку количество выделяемых из них веществ, образующих N-нитросоединения, превышает норму в пять раз, сообщает портал Rus.err.ee.

Департамент здоровья просит людей, которые купили такие соски, обратиться в магазин, чтобы обменять товар или получить информацию о нем.