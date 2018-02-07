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С сегодняшнего дня можно ознакомиться с данными своей налоговой декларации

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ФОТО: SANDER ILVEST/

С сегодняшнего дня и до девятого февраля в электронной системе Налогово-таможенного департамента можно ознакомиться с предварительно заполненными данными налоговой декларации. 

Все желающие могут проверить, внесена ли вся необходимая информация в декларацию. Если какая-либо информация отсутствует, то необходимо связаться с учреждением, которое должно было ее предоставить.

Данные о своем жилищном кредите необходимо самому отправить через интернет-банк.

Вопросы, связанные с декларированием доходов, можно отправить электронной почтой на адрес eraklient@emta.ee либо зайти в e-maksuamet/e-toll, где в рубрике «Сообщения для НТД» можно задать вопрос специалисту Налогово-таможенного департамента. Получить ответы на интересующие вопросы также можно на форуме Налогово-таможенного департамента -  https://foorum.emta.ee/.

На сайте департамента отмечается, что 7 февраля с 10 до 11 часов в работе электронной среды возможны сбои.

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