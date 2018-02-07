С сегодняшнего дня можно ознакомиться с данными своей налоговой декларации

Все желающие могут проверить, внесена ли вся необходимая информация в декларацию. Если какая-либо информация отсутствует, то необходимо связаться с учреждением, которое должно было ее предоставить.

Данные о своем жилищном кредите необходимо самому отправить через интернет-банк.

Вопросы, связанные с декларированием доходов, можно отправить электронной почтой на адрес eraklient@emta.ee либо зайти в e-maksuamet/e-toll, где в рубрике «Сообщения для НТД» можно задать вопрос специалисту Налогово-таможенного департамента. Получить ответы на интересующие вопросы также можно на форуме Налогово-таможенного департамента - https://foorum.emta.ee/.