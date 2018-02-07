Фото: в Сети можно заказать дом, который стоит менее 50 000 евро

Дом построили в Лос-Анжелесе, его площадь - 30 квадратных метров. Имеется у дома и имя. Его зовут Plús Hús, пишет Inhabitat. Самое простое решение, подходящее для дачи или садового домика, стоит около 37 000 евро. За дом со всем необходимым придется выложить 49 000 евро.

Дом пришлют вам по почте, а собрать его не составит большого труда.

ФОТО: inhabitat.com

Дом вполне подходит для круглогодичного проживания - как для одного человека, так и для пары и даже для семьи с одним ребенком.

ФОТО: inhabitat.com