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Фото: в Сети можно заказать дом, который стоит менее 50 000 евро

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ФОТО: inhabitat.com

Создатели этого дома вдохновились чистой северной природой Исландии. Его можно заказать по интернету, и он вас не разорит, уверяет портал Kodu

Дом построили в Лос-Анжелесе, его площадь - 30 квадратных метров. Имеется у дома и имя. Его зовут Plús Hús, пишет Inhabitat. Самое простое решение, подходящее для дачи или садового домика, стоит около 37 000 евро. За дом со всем необходимым придется выложить 49 000 евро.

Дом пришлют вам по почте, а собрать его не составит большого труда. 

ФОТО: inhabitat.com

Дом вполне подходит для круглогодичного проживания - как для одного человека, так и для пары и даже для семьи с одним ребенком. 

ФОТО: inhabitat.com

В доме есть гостиная, уголок для сна, ванная и кухня. Больше фотографий находится ЗДЕСЬ.

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