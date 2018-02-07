среда, 7 февраля 2018 г.
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Аналитик: приготовьтесь к падению большинства криптовалют до нуля

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ФОТО: BENOIT TESSIER/REUTERS

Рынок криптовалют, потерявший за месяц почти 500 миллиардов долларов, может ждать еще более страшное падение, и инвесторы должны быть к этому готовы, предупредил руководитель глобального аналитического отдела по инвестициям Goldman Sachs Group Inc Стив Стронгин в обзоре от 5 февраля, передает Bloomberg.

Цифровые валюты не смогут сохранить устойчивость надолго из-за медленной скорости транзакций, проблем с безопасностью и больших эксплуатационных расходов, считает он. По его словам, запуск регулируемых фьючерсов на биткойн не решил этих проблем.

При этом аналитик не обозначил временных рамок для краха биткойна и других криптовалют, отметив лишь, что недавние колебания цен указывают на пузырь и что тенденция к синхронизации движения различных криптовалют нерациональна для рынка, на котором "горстка победителей получает больше всех".

"Меня беспокоит высокая корреляция между различными криптовалютами, - сообщил Стронгин. - Из-за отсутствия внутренней ценности валюты, которые не смогут выжить, скорее всего, упадут до нуля".

Эксперт напомнил, что в декабре, когда биткойн достиг исторического максимума в 19 843 доллара, рос курс и остальных криптовалют. Однако стоило биткойну упасть в цене примерно в два раза, закономерно обрушились и остальные. Аналитика такая взаимная зависимость сильно настораживает.

"В условиях рационального рынка появление новых активов должно приводить к сокращению стоимости старых, но в случае с криптовалютами этого не происходит. Они все движутся в одном направлении, как единый класс активов", - пояснил Стронгин.

В этом, по его словам, заключается важное различие между криптовалютами и фиатными валютами (традиционные для нашего времени деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством), пишет Newsru.com.

Стронгин приводит в пример теоретический случай, когда правительство решает вывести из оборота какую-либо валюту. В этом случае определяется остаточная стоимость валюты и ее меняют на другую валюту. Однако в случае консолидации крипторынка есть риск, что курс некоторых криптовалют упадет до нуля и инвесторы останутся ни с чем.

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