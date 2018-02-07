Видео: кто следующий? Шахтеры недовольны зарплатой и не исключают забастовки

“Мы хотим поддержать этих людей, - заявил и организатор профсоюза работников обслуживания и торговли, - люди бастуют, они отстаивают свои права”.

“Потому и мы тоже здесь – мы не можем просто так это оставить”.

“Мы сразу решили, что приедем сюда, - уверенно говорит женщина. – Для жителей Эстонии очень важно показать, что и у них есть права, а не только обязанности”.

По словам лидера группы поддержки, низкая зарплата – не единственная проблема работников скотобойни Раквереского мясокомбината. – Люди хотят, чтобы к ним прислушивались и работодатель шел им навстречу”.

Шахтеры не исключают забастовку, но надеются, что зарплаты повысят до нее.

“Они такие же люди, живут здесь в Эстонии и мы пришли их поддержать”, - говорит член шахтерского профсоюза, работающий проходчиком и зашедший в автобус погреться. По его словам, и у них есть причины поговорить о повышении зарплат: “Сейчас я недоволен своей зарплатой. Когда-нибудь, возможно, будут платить, но сейчас за такую тяжелую работу мы получаем совсем не такую зарплату, как соседи в Финляндии”.

Вчера в 7.30 началась бессрочная забастовка работников Раквереского мясокомбината, принадлежащего фирме HKScan Estonia. Хотя изначально планировалось привлечь к забастовке и работников других отделов, бастующих оказалось всего 24.

Трудовой конфликт с HKScan по состоянию на сегодняшний день не разрешен, поскольку стороны отказываются идти на уступки.