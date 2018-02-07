среда, 7 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

Хели Адамович

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
Новости Программа Виды спорта Сборная Эстонии Звезды Олимпиады
До прямых трансляций осталось
  • Rus.Postimees.ee
  • Видео
  • Видео: кто следующий? Шахтеры недовольны зарплатой и не исключают забастовки

Видео: кто следующий? Шахтеры недовольны зарплатой и не исключают забастовки

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Член шахтерского профсоюза, приехавший поддержать забастовку работников Раквереской скотобойни, признался, что и они подумывали о забастовке. «Посмотрите, как мы сейчас живем в Эстонии! Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском. Так же нельзя жить», - сказал он Postimees.

“Мы хотим поддержать этих людей, - заявил и организатор профсоюза работников обслуживания и торговли, - люди бастуют, они отстаивают свои права”.

“Потому и мы тоже здесь – мы не можем просто так это оставить”.

“Мы сразу решили, что приедем сюда, - уверенно говорит женщина. – Для жителей Эстонии очень важно показать, что и у них есть права, а не только обязанности”.

По словам лидера группы поддержки, низкая зарплата – не единственная проблема работников скотобойни Раквереского мясокомбината. – Люди хотят, чтобы к ним прислушивались и работодатель шел им навстречу”.

Шахтеры не исключают забастовку, но надеются, что зарплаты повысят до нее.

“Они такие же люди, живут здесь в Эстонии и мы пришли их поддержать”, - говорит член шахтерского профсоюза, работающий проходчиком и зашедший в автобус погреться. По его словам, и у них есть причины поговорить о повышении зарплат: “Сейчас я недоволен своей зарплатой. Когда-нибудь, возможно, будут платить, но сейчас за такую тяжелую работу мы получаем совсем не такую зарплату, как соседи в Финляндии”.

Вчера в 7.30 началась бессрочная забастовка работников Раквереского мясокомбината, принадлежащего фирме HKScan Estonia. Хотя изначально планировалось привлечь к забастовке и работников других отделов, бастующих оказалось всего 24.

Трудовой конфликт с HKScan по состоянию на сегодняшний день не разрешен, поскольку стороны отказываются идти на уступки.

Смотрите видео!

Актуально

Читать также

НАВЕРХ