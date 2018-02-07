Юри Ратас объяснил, почему стоимость строительства границы фантастическим образом выросла

Хельме отметил, что стоимость строительства восточной границы Эстонии мистическим образом выросла. Он попросил премьер-министра сообщить, каков объем расходов и на что именно будут потрачены эти средства.

Ратас признал, что данные, представленные общественности, членам Рийгикогу и правительства, стали неожиданностью, поскольку в 2015 году называлась цифра в 79 миллионов евро.

Теперь проектирование завершено и сообщается, что на строительство границы необходимо в 2,5-3 раза больше средств. «Это, безусловно, не означает, что строительство восточной границы будет остановлено. Этого не произойдет, – заверил Ратас. – На мой взгляд, строительство границы необходимо продолжить».

Ратас пояснил, что общая протяженность границы составляет 338 км, из которых сухопутная и речная граница составляет около 207 км, озерная – 126 км. «В первую очередь подорожало строительство сухопутной границы, протяженность которой больше всего – 135 км. Разница между расценками 2015 и этого года составляет около 100 миллионов евро. На строительство речной границы запланировано 11 миллионов евро, в то время как в реальности необходимо 25 миллионов, т.е. там стоимость строительства подорожала примерно на 14 миллионов евро», – отметил Ратас. Он добавил, что это – этап проектирования. Когда будут объявлены тендеры, стоимость вновь может измениться.

По словам премьер-министра, он не стал бы спешить и утверждать, что Департамент полиции и пограничной охраны ошибся в расчетах. «Проводить полную оценку за полтора месяца, зимой, представлять эти данные на правительственном уровне и на основании всего этого делать выводы – на мой взгляд, это было сделано несколько поспешно», – сказал Ратас.

Премьер-министр также ответил на вопрос Арно Сильда о компенсациях ущерба фермерам вследствие неурожая и на вопрос Ээрика-Нийлеса Кросса о трате денег налогоплательщиков на новостные каналы, подходящие Центристской партии.