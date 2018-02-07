IRL хочет отменить повышение акциза на алкоголь

«Разумеется, мы не считаем разумным поднимать алкогольный акциз», - сказал BNS председатель IRL Хелир-Валдор Сеэдер. По его словам, IRL занимает твердую позицию, что узаконенный ранее рост акциза на алкоголь следует отменить в следующем году.

В то же время Сеэдер не смог сказать, поддержал бы IRL снижение ранее повышенных акцизов. «Понижать ли какие-либо акцизы — это тема посложнее, я сейчас не решусь вам ответить. Мы четко не сформулировали свою позицию по этому вопросу», - отметил он.

По его словам, IRL в процессе составления стратегии госбюджета приступит к переговорам с партнерами по коалиции, направленным на изменение алкогольной политики. «Наша позиция заключается в том, что акцизная политика нуждается в пересмотре. Сейчас я не могу сказать, о чем мы договоримся и к чему придем», - сказал Сеэдер.

За последние годы ставки акциза на алкоголь заметно повысились. Более всего вырос акциз на некрепкие алкогольные напитки — например, акциз на пиво вырос более чем вдвое с 2015 года. Одновременно с ростом акцизов вырос алкогольный туризм в Латвию, а рост поступлений алкогольного акциза приостановился.

Частично в этой связи коалиция решила сократить вдвое запланированный на февраль этого года рост акцизов. В то же время, не был изменен запланированный на 2019 и 2020 год рост акцизов. В 2019 и 2020 году акциз на алкоголь должен подняться на 10 процентов в год, за исключением акциза на вино, который поднимется на 20 процентов.