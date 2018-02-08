Внимание, новый розыгрыш!

Дорогие читатели Rus.Postimees! 14 февраля – праздник всех влюбленных, День святого Валентина! В честь этого замечательного события кондитеры Ольга Данилова и Снежана Хярма из полюбившегося многим кафе Pavlova предлагают нам принять участие в сладком розыгрыше.
Итак, среди наших читателей мы разыгрываем два большущих – на двоих хватит - десерта «Павлова», специально приготовленного в честь этого праздника в форме сердца, и бутылочку просекко. Таких призов будет два, а раздачу сладкого счастья мы проведем на нашей странице в Facebook 13 февраля, чтобы успеть договориться с победителями на интервью и фотосессию.
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
Условия розыгрыша вы найдете в окошке ниже, там же можно легко и быстро принять участие в конкурсе. Желаем всем удачи!