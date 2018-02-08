Внимание, новый розыгрыш!

Итак, среди наших читателей мы разыгрываем два большущих – на двоих хватит - десерта «Павлова», специально приготовленного в честь этого праздника в форме сердца, и бутылочку просекко. Таких призов будет два, а раздачу сладкого счастья мы проведем на нашей странице в Facebook 13 февраля, чтобы успеть договориться с победителями на интервью и фотосессию.