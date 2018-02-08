четверг, 8 февраля 2018 г.
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Внимание, новый розыгрыш!

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ФОТО: Pavlova Cake

Дорогие читатели Rus.Postimees! 14 февраля – праздник всех влюбленных, День святого Валентина! В честь этого замечательного события кондитеры Ольга Данилова и Снежана Хярма из полюбившегося многим кафе Pavlova предлагают нам принять участие в сладком розыгрыше. 

Итак, среди наших читателей мы разыгрываем два большущих – на двоих хватит  - десерта «Павлова», специально приготовленного в честь этого праздника в форме сердца, и бутылочку просекко. Таких призов будет два, а раздачу сладкого счастья мы проведем на нашей странице в Facebook 13 февраля, чтобы успеть договориться с победителями на интервью и фотосессию.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!

Условия розыгрыша вы найдете в окошке ниже, там же можно легко и быстро принять участие в конкурсе. Желаем всем удачи!

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