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В Германии завершены переговоры о формировании правительства

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ФОТО: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Scanpix

Делегации переговорщиков Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), выступающих блоком, а также Социал-демократической партии Германии (СДПГ) успешно завершили переговоры о формировании правительственной "большой коалиции". Об этом на пресс-конференции в среду, 7 февраля, сообщили председатель ХДС, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и глава СДПГ Мартин Шульц.

Стороны пришли к соглашению относительно масштабного коалиционного договора, среди прочего распределив между партиями места в кабинете министров, пишет DW.com.

По словам Ангелы Меркель, заключенный коалиционный договор является хорошим фундаментом для стабильного правительства. Она подчеркнула, что усилия, вложенные в проведение переговоров, стоили того. В свою очередь, Мартин Шульц отметил, что договор "в большой степени несет в себе социал-демократический почерк".

Мартин Шульц – возможный глава МИД

По данным немецких агентств, представители социал-демократов возглавят министерства финансов, труда и иностранных дел. Кроме того, СДПГ назначит министров по делам семьи, юстиции и окружающей среды.

На пост министра иностранных дел может претендовать нынешний глава социал-демократов Мартин Шульц, однако официального подтверждения этому пока нет. В таком случае его место в СДПГ займет Андреа Налес. Министром финансов должен стать бургомистр Гамбурга Олаф Шольц.

В свою очередь, партии ХСС отошел пост главы министерства внутренних дел, который должен будет занять председатель ХСС Хорст Зеехофер. Кроме того, представители партии вступят в должность министра транспорта и министра экономического развития. Представители ХДС возглавят министерства экономики, обороны, образования, сельского хозяйства и здравоохранения.

Ограничения для работодателей в пользу сотрудников

Агентство Reuters со ссылкой на источники в партийных кругах сообщает, что фракция ХДС/ХСС и СДПГ договорились о существенных ограничениях для работодателей в сфере трудового найма. Речь идет о контрактах с ограниченным сроком действия: отныне работодатель сможет заключать подобный договор с сотрудником без объяснения причин только на 18 месяцев вместо 24 месяцев. Кроме того, временный контракт, прежде чем будет заключен бессрочный договор, можно будет продлевать лишь один раз, а не три, как это было раньше.

Переговоры в Берлине длятся с 26 января. Сторонам с большим трудом удалось договориться по таким темам, как беженцы, а также политика в сфере здравоохранения и на рынке труда.

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