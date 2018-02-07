HKScan в качестве бонуса намерен доплатить три миллиона евро своему руководству

Как сообщило предприятие бирже, правление концерна HKScan создает новую, основанную на акциях программу доплат руководящему составу предприятия.

Целью разрабатываемой схемы доплат является сближение интересов руководства HKScan с интересами собственников концерна, чтобы в долговременной перспективе увеличить имущество акционеров.

Программа поощрений за результативную работу основана на итогах работы в течение трех лет, оплата будет производиться акциями. Первая аналогичная программа стартовала в начале 2018 года. Когда будет достигнута целевая прибыль, акции будут выплачены весной 2021 года.

Максимальная величина доплат за первую трехлетку составит 910 400 акций, оценочная стоимость которых составит 2,7 млн евро.

Как сообщило предприятие, новая программа доплаты затронет в общей сложности 30 работников концерна.

В прошлом году при обороте 1,8 млрд евро концерн HKScan понес убытков на 40 млн евро, а с учетом сравнительной базы сумма убытков составила 18 млн евро. В качестве причины убытков предприятие назвало неожиданно большие расходы новой фабрики Rauma, а также временный спад поставок куриного мяса в Финляндии.

Во вторник работники Раквереского мясокомбината начали забастовку, участники которой добиваются повышения основной зарплаты на 16 процентов с 1 февраля 2018 года и повышения на 16 процентов основной зарплаты с 1 июля 2018 года. Кроме того, работники требуют, чтобы расчет зарплаты по результатам в будущем не менялся.

В ходе начавшегося в прошлом году спора работники скотобойни Раквереского комбината поначалу потребовали увеличить основную зарплату вдвое. Сейчас нетто-зарплата работника скотобойни составляет около 750 евро в месяц. Она состоит из основной зарплаты и доплат.

27 из 64 работников скотобойни провели в октябре прошлого года забастовку, в ходе которой они потребовали повышения зарплат. В результате забастовки было уволено трое работников.

Для разрешения трудового спора работники обратились к государственному примирителю, который не смог добиться примирения сторон.