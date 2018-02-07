Европарламент одобрил порядок распределения мандатов после Брекзита: Эстонии достанется еще одно место

Европарламент поддержал предложение сократить размер парламента с 751 до 705 мест и 27 из 73 мест, которые освободятся после выхода Великобритании, распределить между наименее представленными странами-членами. Остальные 46 мест оставят в запасе для распределения между потенциальными новыми странами-членами.

Согласно плану, Эстония, которую на данный момент представляют шесть депутатов, получила бы один дополнительный мандат, еще 13 стран получили бы дополнительные места в парламенте. Франция и Испания получили бы по пять мест, Италия и Нидерланды по три, Ирландия два. По одному месту получили бы Польша, Румыния, Швеция, Австрия, Дания, Словакия, Финляндия, Хорватия и Эстония.

В резолюции подчеркивается, что новый порядок распределения мест вступит в силу только после выхода Соединенного Королевства из ЕС.

В то же время Европарламент отклонил предложение избирать часть депутатов по общеевропейским спискам.