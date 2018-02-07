Пассажирский автобус съехал в кювет на шоссе Таллинн - Нарва
7 февраля 2018 г., 17:44
В среду на шоссе Таллинн - Нарва съехал в кювет обслуживающий уездную линию автобус, люди в ДТП не пострадали.
Обслуживающий уездную линию автобус около двух часов выехал в кювет на 157-м км шоссе Таллинн - Нарва. В автобусе было 17 человек включая водителя. Скорая помощь осмотрела водителя, но ни ему, ни остальным не требовалась медицинская помощь, сообщил BNS пресс-секретарь Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны.
Вечером на шоссе перекрыли движение, чтобы с помощью буксира вытянуть автобус из кювета. Маршрут объезда проходит по городу Кохтла-Ярве. Для автомобилей маршрут существенно не продлился, сообщил департамент шоссейных дорог.