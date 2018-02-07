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  • Пассажирский автобус съехал в кювет на шоссе Таллинн - Нарва

Пассажирский автобус съехал в кювет на шоссе Таллинн - Нарва

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Полицейский автомобиль.

ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

В среду на шоссе Таллинн - Нарва съехал в кювет обслуживающий уездную линию автобус, люди в ДТП не пострадали.

Обслуживающий уездную линию автобус около двух часов выехал в кювет на 157-м км шоссе Таллинн - Нарва. В автобусе было 17 человек включая водителя. Скорая помощь осмотрела водителя, но ни ему, ни остальным не требовалась медицинская помощь, сообщил BNS пресс-секретарь Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны.

Вечером на шоссе перекрыли движение, чтобы с помощью буксира вытянуть автобус из кювета. Маршрут объезда проходит по городу Кохтла-Ярве. Для автомобилей маршрут существенно не продлился, сообщил департамент шоссейных дорог.

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