Пассажирский автобус съехал в кювет на шоссе Таллинн - Нарва

Обслуживающий уездную линию автобус около двух часов выехал в кювет на 157-м км шоссе Таллинн - Нарва. В автобусе было 17 человек включая водителя. Скорая помощь осмотрела водителя, но ни ему, ни остальным не требовалась медицинская помощь, сообщил BNS пресс-секретарь Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны.