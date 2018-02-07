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  • Президент выразила соболезнования близким погибших в Пярнуском заливе

Президент выразила соболезнования близким погибших в Пярнуском заливе

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Керсти Кальюлайд.

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Президент Керсти Кальюлайд в среду выразила соболезнования близким мужчин, которые во вторник погибли в провалившемся под лед в Пярнумаа микроавтобусе.

«Выражаю глубокие соболезнования людям, которые вчера на Пярнуском заливе лишились своих близких. Это тяжело для всех нас и неважно, можно ли предугадать подобные трагедии или нет», - написала президент в социальных сетях.

«Я от всего сердца призываю всех беречь себя и своих близких как на дорогах, так и в остальных ситуациях. Смотрите, обращайте внимание, при необходимости вмешивайтесь. Нас так мало и от каждой подобной потери тяжело на сердце», - добавила она.

Во вторник в море вблизи острова Манилайд под лед провалился микроавтобус. Погибли четыре человека, двое находившихся в микроавтобусе спаслись.

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