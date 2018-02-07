Знакомая погибших вблизи порта Муналайд: это как нож в сердце, меня до сих пор трясет

По данным Pärnu Postimees, среди погибших - отец и сын из Тыстамаа, которых звали Валдо и Ранно. Их нахождение в микроавтобусе подтвердила работница заправки Сирье Сааре.

«Я всю жизнь проработала в торговле в Тыстамаа и знала их всех лично. Произошедшее - как нож в сердце, меня до сих пор трясет», - сказала Сааре. У нее сложилось впечатление, что компания собиралась к кому-то в гости: они захватили с собой пирожки и шоколад, а также хотели купить цветы.

Сааре предположила, что темный микроавтобус Opel Vivaro принадлежал Валдо, машину заправлял его сын, но счет оплачивал отец. Кто был за рулем, она не знает.

По словам женщины, Валдо многие годы жил в Финляндии. Ранно тоже, но в прошлом году перед тем, как его ребенок пошел в первый класс, он вернулся в Тыстамаа. «Молодежь привела дом в порядок, достроила комнаты», - отметила Сааре и добавила, что младший из погибших последние годы полностью посвящал себя семье. Около года у него родился ребенок.