Правительство может увязать сумму штрафа за нарушение ПДД с доходами нарушителя

Важнейшим изменением в кодексе является увязывание размера единицы штрафа за тяжелые нарушения правил дорожного движения. До сего времени за одни и те же нарушения ПДД людей с различным уровнем доходов наказывают одними и теми же штрафами, однако на людей с разным уровнем доходов одно и то же наказание действует по-разному.

Штраф, взимаемый в порядке ускоренного разбирательства, предлагается сократить на треть. Ускоренное разбирательство проводится в случае, если водитель сам признал свою ошибку и не намерен оспаривать вынесенное ему взыскание. В соответствии с поправкой, в таком случае государство может пойти человеку навстречу и сократить сумму штрафа.

Поправки предполагают также возможность лишить водителя прав условно. В соответствии с ныне действующим законом такой возможности нет, однако поправка предлагает ввести ее в качестве основной или дополнительной меры наказания. Появится также возможность назначить нарушителю ПДД испытательный срок длительностью до одного года. Если в течение этого срока будет совершено новое нарушение, условное наказание становится реальным и к нему добавляется наказание и за новое нарушение.

Поправки также предлагают продлить срок уплаты штрафа с нынешних 15 дней до 45 и предоставить возможность уплаты штрафа по частям.