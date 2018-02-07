Правительство может увязать сумму штрафа за нарушение ПДД с доходами нарушителя

В четверг правительство обсудит проект поправки к Пенитенциарному кодексу, предлагающий увязывать размер единицы штрафа с доходами лица, признанного виновным в тяжелом нарушении правил дорожного движения. Поправка также предлагает условно лишать нарушителей водительских прав и сократить размер штрафа, взимаемого в порядке ускоренного разбирательства. Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства.
Важнейшим изменением в кодексе является увязывание размера единицы штрафа за тяжелые нарушения правил дорожного движения. До сего времени за одни и те же нарушения ПДД людей с различным уровнем доходов наказывают одними и теми же штрафами, однако на людей с разным уровнем доходов одно и то же наказание действует по-разному.
Штраф, взимаемый в порядке ускоренного разбирательства, предлагается сократить на треть. Ускоренное разбирательство проводится в случае, если водитель сам признал свою ошибку и не намерен оспаривать вынесенное ему взыскание. В соответствии с поправкой, в таком случае государство может пойти человеку навстречу и сократить сумму штрафа.
Поправки предполагают также возможность лишить водителя прав условно. В соответствии с ныне действующим законом такой возможности нет, однако поправка предлагает ввести ее в качестве основной или дополнительной меры наказания. Появится также возможность назначить нарушителю ПДД испытательный срок длительностью до одного года. Если в течение этого срока будет совершено новое нарушение, условное наказание становится реальным и к нему добавляется наказание и за новое нарушение.
Поправки также предлагают продлить срок уплаты штрафа с нынешних 15 дней до 45 и предоставить возможность уплаты штрафа по частям.
Если предложения будут одобрены правительством и утверждены Рийгикогу, поправки вступят в силу с 1 февраля 2019 года.