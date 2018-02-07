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  • Фото: на хуторе, где компания отдыхала до смертельной поездки по льду, царит пугающая тишина

Фото: на хуторе, где компания отдыхала до смертельной поездки по льду, царит пугающая тишина

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Хутор 51-летней Мерле в деревне Кастна.

ФОТО: Urmas Luik

Компания из шести человек, которая вчера днем на микроавтобусе провалилась под лед Пярнуского залива вблизи порта Муналайд, как предполагается, до трагедии отдыхала и употребляла алкоголь на одном из хуторов вблизи Тыстамаа.

О том, что произошло нечто ужасное, становится понятно лишь в порту Манулайд, куда друзья и родственники четырех погибших людей приносят цветы и свечи. И плачут на берегу, описывает Pärnu Postimees.

Хутор 51-летней Мерле в деревне Кастна.

ФОТО: Urmas Luik

В ближайшей деревне Поотси, которая находится в пяти километрах от порта Манулайд, все более чем спокойно. Деревня словно вымерла, там нет ни души. Продавец местного магазина не смог ничего сказать ни о вчерашней трагедии, ни о погибших людях.

Как предполагается, до этого несчастного случая компания гостила в деревне Кастна вблизи Тыстамаа у 51-летней Мерле, которой вместе с проживающим в Тыстамаа 41-летним мужчиной вчера удалось спасти.

Сегодня на скромном хуторе Мерле царила пугающая тишина. Глядя на дом, сложно и предположить, что вчера там был праздник. За дверью - метла, которая, согласно старой традиции, является знаком того, что хозяев нет дома.

Хутор 51-летней Мерле в деревне Кастна.

ФОТО: Urmas Luik

Тем не менее, возле дома на снегу можно заметить свежие следы, а это означает, что после трагедии кто-то все-таки там был. Припаркованный во дворе автомобиль уже покрылся толстым слоем снега.

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