Фото: на хуторе, где компания отдыхала до смертельной поездки по льду, царит пугающая тишина

О том, что произошло нечто ужасное, становится понятно лишь в порту Манулайд, куда друзья и родственники четырех погибших людей приносят цветы и свечи. И плачут на берегу, описывает Pärnu Postimees.

Хутор 51-летней Мерле в деревне Кастна. ФОТО: Urmas Luik

В ближайшей деревне Поотси, которая находится в пяти километрах от порта Манулайд, все более чем спокойно. Деревня словно вымерла, там нет ни души. Продавец местного магазина не смог ничего сказать ни о вчерашней трагедии, ни о погибших людях.

Как предполагается, до этого несчастного случая компания гостила в деревне Кастна вблизи Тыстамаа у 51-летней Мерле, которой вместе с проживающим в Тыстамаа 41-летним мужчиной вчера удалось спасти.

Сегодня на скромном хуторе Мерле царила пугающая тишина. Глядя на дом, сложно и предположить, что вчера там был праздник. За дверью - метла, которая, согласно старой традиции, является знаком того, что хозяев нет дома.

Хутор 51-летней Мерле в деревне Кастна. ФОТО: Urmas Luik