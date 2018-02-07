Фото: на хуторе, где компания отдыхала до смертельной поездки по льду, царит пугающая тишина

Компания из шести человек, которая вчера днем на микроавтобусе провалилась под лед Пярнуского залива вблизи порта Муналайд, как предполагается, до трагедии отдыхала и употребляла алкоголь на одном из хуторов вблизи Тыстамаа.
О том, что произошло нечто ужасное, становится понятно лишь в порту Манулайд, куда друзья и родственники четырех погибших людей приносят цветы и свечи. И плачут на берегу, описывает Pärnu Postimees.
В ближайшей деревне Поотси, которая находится в пяти километрах от порта Манулайд, все более чем спокойно. Деревня словно вымерла, там нет ни души. Продавец местного магазина не смог ничего сказать ни о вчерашней трагедии, ни о погибших людях.
Как предполагается, до этого несчастного случая компания гостила в деревне Кастна вблизи Тыстамаа у 51-летней Мерле, которой вместе с проживающим в Тыстамаа 41-летним мужчиной вчера удалось спасти.
Сегодня на скромном хуторе Мерле царила пугающая тишина. Глядя на дом, сложно и предположить, что вчера там был праздник. За дверью - метла, которая, согласно старой традиции, является знаком того, что хозяев нет дома.
Тем не менее, возле дома на снегу можно заметить свежие следы, а это означает, что после трагедии кто-то все-таки там был. Припаркованный во дворе автомобиль уже покрылся толстым слоем снега.