Власти Таллинна прекратили трудовые отношения с советницей Таави Ааса

Городская власть Таллинна с понедельника считает прекращенными трудовые отношения с супругой бывшего главы горсобрания столицы Калева Калло — Ритой Макаровой, чьим кругом задач было консультирование мэра Таллинна Таави Ааса.
Как сообщила городская управа, трудовые отношения с Макаровой были прекращены на основании поданного ею заявления. «Макарова консультировала мэра по вопросам социального обеспечения и медицинского обслуживания. На данный момент нет данных о том, что в городские структуры власти хотели бы взять нового советника такого профиля», - сообщила BNS пресс-служба мэрии.
В соответствии с распоряжением мэрии, Макарова, более десяти лет проработавшая на посту советника городского собрания, а также мэра Таллинна, покинула свой пост в связи с истечением срока действия трудового договора. Город платил ей компенсацию в размере двух основных зарплат 3330 евро.