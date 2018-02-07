Власти Таллинна прекратили трудовые отношения с советницей Таави Ааса

Как сообщила городская управа, трудовые отношения с Макаровой были прекращены на основании поданного ею заявления. «Макарова консультировала мэра по вопросам социального обеспечения и медицинского обслуживания. На данный момент нет данных о том, что в городские структуры власти хотели бы взять нового советника такого профиля», - сообщила BNS пресс-служба мэрии.