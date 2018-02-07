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Власти Таллинна прекратили трудовые отношения с советницей Таави Ааса

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Мэр Таллинна Таави Аас.

ФОТО: Михкель Марипуу

Городская власть Таллинна с понедельника считает прекращенными трудовые отношения с супругой бывшего главы горсобрания столицы Калева Калло — Ритой Макаровой, чьим кругом задач было консультирование мэра Таллинна Таави Ааса.

Как сообщила городская управа, трудовые отношения с Макаровой были прекращены на основании поданного ею заявления. «Макарова консультировала мэра по вопросам социального обеспечения и медицинского обслуживания. На данный момент нет данных о том, что в городские структуры власти хотели бы взять нового советника такого профиля», - сообщила BNS пресс-служба мэрии.

В соответствии с распоряжением мэрии, Макарова, более десяти лет проработавшая на посту советника городского собрания, а также мэра Таллинна, покинула свой пост в связи с истечением срока действия трудового договора. Город платил ей компенсацию в размере двух основных зарплат 3330 евро.

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