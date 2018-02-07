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  • Бывший министр обороны Украины рассказал о решении Тимошенко и Яценюка не защищать Крым в 2014 году

Бывший министр обороны Украины рассказал о решении Тимошенко и Яценюка не защищать Крым в 2014 году

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Крым. Иллюстративное фото.

ФОТО: STRINGER/REUTERS

Бывший министр обороны Украины Игорь Тенюх рассказал о причастности Юлии Тимошенко, Арсения Яценюка и участников заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 28 февраля 2014 года к блокированию решений по защите Крыма украинскими военными во время событий весны того года, после которых полуостров был аннексирован Россией, передает NEWSru.

«После того, как я озвучил вопрос о развертывании войск - это вызвало большое сопротивление со стороны прежде всего Тимошенко, которая заявила, что я не понимаю всей ситуации, это спровоцирует Россию, и что нужно смотреть не только на Крым, но и на всю Украину», - приводит слова Тенюха адвокат экс-президента страны Виктора Януковича Виталий Сердюк на своей странице в Facebook.

Бывший министр обороны Украины также рассказал, что Яценюк встал на сторону Тимошенко, и ему даже не удалось представить своим оппонентам разработанный военными план. Тенюх, по его словам, настаивал на необходимости создать правительственную комиссию, представители которой должны были вылететь в Крым и оттуда руководить процессами, которые происходили на полуострове.

Однако Яценюк назвал такой план нецелесообразным, потому что представителей Киева, по его мнению, уже тогда могли арестовать на территории Крыма. «Я подчеркивал и настаивал на развертывании войск на юг, север и восток, однако меня никто не поддержал», - добавил в своих показания Тенюх.

Экс-министр обороны был допрошен в рамках уголовного дела против бывшего главы государства Виктора Януковича, которого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 («государственная измена»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины») и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 («пособничество в ведении агрессивной войны») УК Украины.

Адвокат Сердюк на своей странице в соцсети опубликовал фотографии копии протокола допроса Тенюха.

Как напоминает телеканал «112 Украина», в конце 2017 прошлого года суд принял решение о допросе ряда свидетелей стороны обвинения, в том числе президента Петра Порошенко. 11 декабря в Оболонском районном суде допросили Арсена Авакова и Арсения Яценюка. После этого были допрошены еще несколько свидетелей из числа украинских политиков и военнослужащих.

Министр обороны Украины ответил на обвинения в причастности к принятию решения о «сдаче Крыма» России

В ходе допроса Тенюх рассказал о том, что окончательное решение о выводе украинских войск из Крыма было принято во время заседания СНБО 23 марта 2014 года по инициативе тогдашнего главы Администрации президента Сергея Пашинского и Степана Полторака, который в настоящее время занимает должность министра обороны.

«После захвата штаба ВМС на заседании СНБО 23.03.2014 я доложил обстановку по Крыму и о результатах развертывания ВСУ в районе Широкого Лана и жестко выступил с предложением идти на прорыв в Крым. В ответ Сергей Пашинский сказал: „С министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов“. Сразу же после меня выступил Степан Полторак, который был командующим НГУ. Дословно сказал: „Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма“», - рассказал Тенюх.

Полторак уже ответил на обвинения Тенюха и подчеркнул, что последний, вероятно, был напуган и не разобрался в фактах, о которых говорил. Министр обороны отметил, что на тот момент он не мог принимать решение о выводе войск и не был командующим Нацгвардии.

«Я не знаю, насколько этот протокол соответствует действительности. Если он соответствует, и такие показания дал господин Тенюх, по моему мнению, это свидетельствует о том, что он настолько был напуган, не понимал, где он находится, кто на каких должностях находится, не понимал, кто какие задачи выполняет, потому что комментарий вообще неадекватен», - заявил Полторак.

По его словам, на момент принятия решения по выводу войск из Крыма он даже не был командующим Нацгвардии - его назначили на эту должность 15 апреля 2014.

«Членом СНБО я стал 27 октября 2014, когда уже стал министром обороны. До этого я даже не был членом СНБО. Я не знаю, как я мог влиять на порядок вывода войск из Крыма. Я никакого решения по этому поводу не принимал», - добавил Полторак.

«Только после того, как было принято решение руководством страны о выводе из Крыма всех силовых подразделений, Нацгвардия выполнила этот приказ и я, как и. о. командующего Нацгвардии, потому это чистая ложь господина Тенюха, если он об этом сказал», - резюмировал действующий министр обороны.

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