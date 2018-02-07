Кохтла-Ярве участвует в двух проектах с российскими городами

Город Кохтла-Ярве совместно с партнерами из России в рамках программы приграничного сотрудничества, направленной на улучшение жизненной среды, участвует в двух проектах. Один из них предполагает создание новых торговых площадей, а другой направлен на использование современных технологий в сборе и утилизации мусора, передает «Северное побережье».
Партнерами Кохтла-Ярве в первом проекте являются Сланцы и Кингисепп. Его цель — повышение потенциала мастеров рукоделия и возможность продавать их изделия на обустроенных площадках.
По словам заместителя мэра Кохтла-Ярве Виталия Бородина, планируется закупка оборудования для мастерских рукоделия, а также порядка десяти торговых домиков, которые будут размещены на площадке в Ахтмеской части города. Это сборные домики, которые можно будет размещать на время ярмарок, они будут обеспечены электричеством.
Партнерами второго проекта являются Псков и Сланцы. Его цель — установка заглубленных контейнеров для сбора отходов в муниципальных учреждениях, прежде всего в детских садах. Речь идет о 25 комплектах, которые позволят сортировать пищевые отходы, картон, упаковку, стекло.
Сейчас идет подготовка пакета документов, которые необходимо подать к 14 февраля, чтобы получить финансирование через европейские структурные фонды. Города участвуют в проектах со своей долей финансирования.
Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко отметила, что часть расходов города для работ по проектированию уже запланирована в бюджете на 2018 год, но надо учесть, что эти проекты — долговременные и их реализация зависит и от того, как будут идти дела у партнеров. Она напомнила о совместном со Сланцами проекте по утилизации медицинских отходов, который в свое время затянулся из-за того, что Сланцы не могли приступить к его реализации из-за сложностей с финансированием из федерального бюджета.