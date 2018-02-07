Кохтла-Ярве участвует в двух проектах с российскими городами

Партнерами Кохтла-Ярве в первом проекте являются Сланцы и Кингисепп. Его цель — повышение потенциала мастеров рукоделия и возможность продавать их изделия на обустроенных площадках.

По словам заместителя мэра Кохтла-Ярве Виталия Бородина, планируется закупка оборудования для мастерских рукоделия, а также порядка десяти торговых домиков, которые будут размещены на площадке в Ахтмеской части города. Это сборные домики, которые можно будет размещать на время ярмарок, они будут обеспечены электричеством.

Партнерами второго проекта являются Псков и Сланцы. Его цель — установка заглубленных контейнеров для сбора отходов в муниципальных учреждениях, прежде всего в детских садах. Речь идет о 25 комплектах, которые позволят сортировать пищевые отходы, картон, упаковку, стекло.

Сейчас идет подготовка пакета документов, которые необходимо подать к 14 февраля, чтобы получить финансирование через европейские структурные фонды. Города участвуют в проектах со своей долей финансирования.