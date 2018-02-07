среда, 7 февраля 2018 г.
"Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском"

Готовый бастовать шахтер

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
Новости Программа Виды спорта Сборная Эстонии Звезды Олимпиады
До прямых трансляций осталось
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Юри Ратас: намеченное на 2019 год повышение акциза на алкоголь может быть отложено

Юри Ратас: намеченное на 2019 год повышение акциза на алкоголь может быть отложено

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Алкоголь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik

Премьер-министр и глава Центристской партии Юри Ратас заявил, что в ходе обсуждения бюджетной стратегии придется рассмотреть возможность изменения акцизной политики.  Правительство может отменить намеченное на 2019 год повышение акциза на алкоголь в случае, если министр финансов найдет источники покрытия для этого шага.

«К сожалению, мы видим недопоступление акцизов на алкоголь в сравнении с летними прогнозами. Кроме того, нет оснований предполагать, что если нынешний курс на повышение акцизов на алкоголь будет продолжен, то удастся сократить приграничную торговлю алкоголем», - сказал Ратас в среду в интервью BNS.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ