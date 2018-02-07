Юри Ратас: намеченное на 2019 год повышение акциза на алкоголь может быть отложено

«К сожалению, мы видим недопоступление акцизов на алкоголь в сравнении с летними прогнозами. Кроме того, нет оснований предполагать, что если нынешний курс на повышение акцизов на алкоголь будет продолжен, то удастся сократить приграничную торговлю алкоголем», - сказал Ратас в среду в интервью BNS.