Юри Ратас: намеченное на 2019 год повышение акциза на алкоголь может быть отложено
7 февраля 2018 г., 21:03
Премьер-министр и глава Центристской партии Юри Ратас заявил, что в ходе обсуждения бюджетной стратегии придется рассмотреть возможность изменения акцизной политики. Правительство может отменить намеченное на 2019 год повышение акциза на алкоголь в случае, если министр финансов найдет источники покрытия для этого шага.
«К сожалению, мы видим недопоступление акцизов на алкоголь в сравнении с летними прогнозами. Кроме того, нет оснований предполагать, что если нынешний курс на повышение акцизов на алкоголь будет продолжен, то удастся сократить приграничную торговлю алкоголем», - сказал Ратас в среду в интервью BNS.